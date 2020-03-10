江啟臣昨天就職談話未提及九二共識引發熱議。連勝文今天接受廣播專訪後受訪表示，去年外在環境衝擊，使得九二共識在台灣社會引起諸多討論，但這是現象而非結論，這需要靠大家集思廣益，「不是我們說了算，同時需要和社會與大陸溝通」。

連勝文認為，從去年一月初兩岸互動，到香港問題等外在環境衝擊，導致九二共識面臨討論，但這並不是結論而是現象，對國民黨而言，要思考如何讓這個現象，從對國民黨、兩岸關係有傷害，轉變成對國民黨好，兩岸有正面互動，這是大家要集思廣益的地方。

「不是我們說了算，同時需要和台灣社會與大陸做溝通」，連勝文補充，他個人覺得，不管是國民黨內部溝通，或者與社會溝通，恐怕也需和大陸溝通，才能把這個現象扭轉成對台灣與大陸雙方都有益，對國民黨也能正面發展。

詢及黨內建議國民黨應助高雄市長韓國瑜挺過罷免危機，連勝文說，國民黨本來就要配合韓度過危機，媒體追問，但外界看不到實際作為，連緩頰，前一陣子黨裡面的同仁大部分都在忙自己的事情，現在告一段落，應該就有空思索如何配合。

(中時 )