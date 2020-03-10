武漢包機第二班今天返台，指揮中心陳時中表示，今天華航飛機已經起飛，最後還有一些事情持續協調中，兩邊都很關心，國人都很關心，希望很順利，出發帶著相關物資，準備齊全，去了四個醫師，九個護理人員，四個醫師包含領隊、檢疫醫師、小兒科、婦產科等各一名，以關懷包含懷孕等老幼婦孺。

滯留在武漢當地的台商當初因為武漢倉促封城而無法返台，第一班包機返台後，今天終於將再次啟航，兩岸分別派出中華航空、東方航空各飛一航班，載送共470名台胞返台。中央流行疫情指揮中心表示，將比照第一班包機模式，台商下機後，先在台灣飛機維修公司機棚進行防疫檢查後若沒有症狀者，將被分送往集中檢疫場所進行隔離檢疫14天，若有症狀者，則後送醫院的負壓隔離病房採檢治療。

陳時中強調，弱勢優先、疾病優先，目前檢疫所有一千五百個位置，陸續佈建中。整個往來希望都是沒有問題最好，但其中變數仍然很多，不是任何一方的問題，而是病毒很詭譎，一次接回四百多個好好安頓，看看後續情況為何再做下一步計畫，量力而為就是有多少能力就做多少事，能幫助越多人越好。他強調，基地一定要守好，壞了，沒有量力而為反而害到自己這樣也不行。

有別於首班包機的是，這次一口氣接回400餘名台商親屬，陳時中表示，在上月3日首班包機返台時，國內的隔離所、檢疫量能都沒有現在高，有了首班包機的經驗後，目前已擴張，並改良檢疫所內設施，檢疫量能也擴張到單日三千人，所以才能一口氣接回四百多人。

另外，義大利也有國人希望政府派包機接回，陳時中強調，政府將會持續擴張檢疫所與檢疫量能，國人若有需要幫忙的，政府都很樂意幫忙。

(中時 )