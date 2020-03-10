如右圖，電燒療法是插入能產生高溫的特殊細針，可將肝癌細胞燒死。（大千綜合醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣68歲黃姓婦人曾是B型肝炎病毒帶原者，定期回診追蹤時，發現在肺部附近有肝腫瘤，經確診為肝癌後害怕不已，但在與醫生討論後，接受血管栓塞合併電燒療法，不僅術後恢復良好，追蹤3個月也都未再復發。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞說明，肝癌病人接受手術切除的復發率最低，為治療第一優先選擇，但對於害怕手術、年紀較大、疾病多、或不適合手術的病人，只要肝癌單顆小於3公分，數量在3顆以內，電燒療法為風險較低的選擇。

醫院指出，電燒療法經局部麻醉之後，插入能產生高溫的特殊細針，將肝癌細胞「燙熟燒死」，但黃姓婦人腫瘤大小約3.7公分大，若只使用電燒療法，消融範圍恐不足，將增加復發機會，因此先進行血管栓塞術，休息幾天再接受電燒療法，將局部復發機會降至最低。

林裕鈞表示，肝癌會分泌血管生長因子，接上周邊的血管竊取養分，因此3到5公分的中期肝癌，會先使用血管栓塞方式，塞住供氧的小血管，讓腫瘤「斷水斷電」，減少電燒的熱能流失而燒不乾淨的情況發生，主腫塊周邊零星的病灶則可用電燒補強，徹底消除腫瘤問題。

林裕鈞提醒，帶有B、C型肝炎病毒帶原及肝硬化的危險因子民眾，務必每3至6個月定期至肝膽腸胃科追蹤，以早期發現、早期治療。

(中時 )