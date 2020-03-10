311日本大地震屆滿9周年，當初為協助重建成立「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」，經邀約、規劃、策展，自2014年首度在日本京都東寺展出日本漫畫家祈福作品後，陸續在日本古剎或美術館、博物館等舉辦巡迴展至今，第16次巡迴展預計今年5月將跨海來台，在世界宗教博物館展出，時值全球新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻之際，這份來自日本的祈福作品相當令人期待。

2011年3月11日，日本東北發生規模9的大地震，後續引發鋪天蓋地的海嘯、餘震等災害，及海嘯導致福島第一核電廠事故，造成死傷無數。許多漫畫家思考可以為災民做些什麼，當時在已故公益社團法人日本漫畫家協會名譽會長小島功登高一呼下，數十位漫畫家以神佛為主題做畫，持續至今仍一直有新作品推出。

「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」期盼藉由漫畫作品巡迴展，撫慰、療癒災區居民心靈，也將門票部分收入捐助災後重建工作，更希望帶給參觀者溫暖、慰藉與歡笑。

從2014年3月開始巡迴展，在寺院展出時還舉辦莊嚴法會，參加者在畫作面前雙手合十，含涙默禱之畫面隨處可見。第14次巡迴展在波蘭的古都克拉科夫，首次舉辦海外展覽，在歡迎會中從歐洲各地湧入數百位的日本漫畫粉絲，甚至不得不採取管制入場，成為轟動話題。

「漫畫家筆下的佛世界展執行委員會」表示，「Manga」（漫畫）已成超越國界的共通用語，不受民族、宗教的差異限制。漫畫家所繪的佛像，不只弘揚佛教教義，似乎還想要借助運用漫畫這種表現手段，把人類的難以捉摸和愚蠢，全都付諸一笑。尤其在此瞬息萬變的資訊科技社會，這些作品非常具有啟發性，也注入一道深具人道主義的溫馨暖流。

如同日本漫畫家花村榮子筆下的〈白衣觀音〉，不只為311日本大地震的受災者祈禱，也為消弭地球上的天災人禍疫病祈福，並祝福所有人都能沐浴在觀音慈悲的白色光芒中，十分療癒人心。

(中時 )