義大利新冠肺炎疫情擴大，全國自10日起實施封鎖，直至4月初。

因應新冠肺炎疫情急升，義大利總理孔蒂昨（9）日宣布全國封鎖，重災區的義北倫巴底（Lombardy）大區驚現「海嘯般」病患湧入，醫療體系瀕臨崩潰，不過官員悲觀認為，全境封鎖的措施還不足以控制疫情。

義大利當地媒體The Local報導，義國民防保護部（Civil Protection Department）周一宣布，周日單日義大利全境再新增1,897例新冠肺炎確診病例，死亡人數增加97人，累計境內共有9,172人確診，463人死亡。

美媒CNBC報導，因應疫情升溫，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨日晚宣布，從10日起，特定區域的封城措施將擴大至全國，除了工作及其他緊急因素，全國6,000多萬民眾必須待在家中，所有學校關閉、公共活動取消，直到4月3日。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，疫情最嚴重的北部倫巴底大區危機應變小組組長皮森蒂（Antonio Pesenti）表示，當地患者太多，倫巴底醫療照護體系「只差一步就會崩潰」，他描述看到如「海嘯般」的病患，醫院被迫在走廊進行重症病患的治療，他預期，如果病毒持續擴散，到月底當地醫院可能會湧入18,000名病患。

皮森蒂說，他從沒看過這種景象，義大利人應該擔心。

針對義大利疫情，倫巴底（Lombardy）大區區長方達納（Attilio Fontana）悲觀表示，全國封鎖的措施可能不夠，他說這是「必要的一步」，「但我害怕這可能還不夠」，倫巴底大區及全國其他地區的確診人數顯示，傳染還在不斷擴大，他也預期，醫院會負擔過重，尤其是重症病房。

沒事不准出門 義大利全境限制移動
時尚界淪陷？朝聖米蘭時裝周 越南鋼鐵千金中鏢
義大利疫情暴增133死 共366死 7375確診
影》封鎖14省！義1600萬人被隔離 米蘭爆逃難潮

屍體燒不完！傳新冠肺炎釀北韓180士兵喪命

文章來源：Whole of Italy placed on lockdown as 97 more coronavirus patients die
文章來源：Italy expands its quarantine to the entire country as coronavirus cases and deaths surge
文章來源：All of Italy is in lockdown as coronavirus cases rise

(中時電子報)

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #義大利 #義北 #倫巴底 #海嘯 #病患 #醫療體系 #崩潰 #封鎖 #封城