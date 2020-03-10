義大利新冠肺炎疫情擴大，全國自10日起實施封鎖，直至4月初。

因應新冠肺炎疫情急升，義大利總理孔蒂昨（9）日宣布全國封鎖，重災區的義北倫巴底（Lombardy）大區驚現「海嘯般」病患湧入，醫療體系瀕臨崩潰，不過官員悲觀認為，全境封鎖的措施還不足以控制疫情。

義大利當地媒體The Local報導，義國民防保護部（Civil Protection Department）周一宣布，周日單日義大利全境再新增1,897例新冠肺炎確診病例，死亡人數增加97人，累計境內共有9,172人確診，463人死亡。

美媒CNBC報導，因應疫情升溫，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨日晚宣布，從10日起，特定區域的封城措施將擴大至全國，除了工作及其他緊急因素，全國6,000多萬民眾必須待在家中，所有學校關閉、公共活動取消，直到4月3日。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，疫情最嚴重的北部倫巴底大區危機應變小組組長皮森蒂（Antonio Pesenti）表示，當地患者太多，倫巴底醫療照護體系「只差一步就會崩潰」，他描述看到如「海嘯般」的病患，醫院被迫在走廊進行重症病患的治療，他預期，如果病毒持續擴散，到月底當地醫院可能會湧入18,000名病患。

皮森蒂說，他從沒看過這種景象，義大利人應該擔心。

針對義大利疫情，倫巴底（Lombardy）大區區長方達納（Attilio Fontana）悲觀表示，全國封鎖的措施可能不夠，他說這是「必要的一步」，「但我害怕這可能還不夠」，倫巴底大區及全國其他地區的確診人數顯示，傳染還在不斷擴大，他也預期，醫院會負擔過重，尤其是重症病房。

(中時電子報)