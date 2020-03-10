藝人是塊「活招牌」，商品推出只要有明星加持，對銷售量有著絕對的效應，因此讓廠商甘心花大錢找知名藝人代言商品，但也有人不捨得付出相對應的「代價」，第一名模林志玲就被爆明明是婦科檢查的榮譽推廣大使，卻被不肖業者盜圖，變成「墮胎代言人」。

林志玲多年來一直擔當子宮頸抹片檢查推廣大使，在海報上用「OK」手勢比出6的模樣，在志玲姊姊星光加持下，「6分鐘護一生」成為全台民眾耳熟能詳的公益廣告，沒想到爆出大陸東莞有某婦科診療中心，未經同意就將林志玲的代言照片移花接木到他們的墮胎手術廣告中，還標榜只要400人民幣(約台幣1900元)、花費僅需2分鐘以內，即可無痛人工流產，內容誇大不實。

貴為一線巨星的林志玲，肖像被盜用放進不知名診所的墮胎廣告中，很容易被誤會是代言人，加之該診所廣告沒出示合法執行人工流產的單位核可證書，更引人非議，事後林志玲透過公司表示沒看到這則廣告，也沒同意對方將她的照片刊載在廣告上，完全是被盜用，對於此等違法濫用的行為，會採取法律行動，追究到底。

(中時電子報)