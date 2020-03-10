智崴擬發放現金股息5.6元 13:592020/03/10 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 智崴資訊（5263）去年營收雖然尚未完成財報會計師簽證，不過，智崴董事會先行通過將配發現金股息5.60元。 智崴2019年全年營收20.88億元，比2018年的16.38億元，年增27.48％，是歷年來新高。 (工商 ) #智崴 #擬發 #現金股息 #年營收 #會計師 也許您會感興趣 推薦閱讀 不讓疫情衝擊企業 正大3月專業課程 招生起跑 04:102020/03/06 投資理財 雄女結合三師課程開跑 提供學生學習新選項 09:452020/03/06 生活 《資訊服務》擁高殖息率，聚碩逆風飛 11:592020/03/06 財經 去年財報可延期申報 04:092020/03/07 財經要聞 資誠：科技創造出新工作 女力入職場 助全球GDP增長 04:092020/03/07 金融．稅務 重挫見實力 高殖利率股吸睛 04:102020/03/07 證券．權證 搜狐2019年營收18.5億美元 品牌廣告收入年減25％ 17:232020/03/09 財經 台商要離開陸 KPMG：先檢視稅務風險 19:272020/03/09 財經 資誠：全球應強化女性數位技能 04:102020/03/10 企業經營 財經熱門新聞 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 iPhone單月只賣49萬支？對手小米曝真實數據 - 即時 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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