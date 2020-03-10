智崴資訊（5263）去年營收雖然尚未完成財報會計師簽證，不過，智崴董事會先行通過將配發現金股息5.60元。

智崴2019年全年營收20.88億元，比2018年的16.38億元，年增27.48％，是歷年來新高。

(工商 )