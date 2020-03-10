37歲李佳穎日前在《一袋女王》節目上，聊到2011年時首挑大樑在偶像劇中擔綱女主角，卻因為趕戲壓力過大險些賠上健康。李佳穎說到和鳳小岳、吳克群拍攝偶像劇《料理情人夢》時，首次挑大樑演出女主角，讓她壓力爆大，除了越拍越瘦從D奶縮成C奶；更因為趕拍殺青戲，拍戲時期頻頻血尿的李佳穎強忍劇痛，等到拍完才趕緊去急診，醫生診斷是因為腎結石導致腎發炎。

鄭仲茵遇車禍肇事逃逸，法條搬出來從對方大聲變客氣道歉。（圖／衛視中文台提供）

李佳穎回憶當時已經痛到用意志力在撐著趕拍，無時無刻都有尿意，每一次喊卡就會馬上衝去上廁所，但尿出來都是紅通通的血，但因為那天就是趕殺青，李佳穎也實在不好意思跟劇組請假。拍完最後一場戲，李佳穎馬上由爸爸開車直奔急診室，醫生診斷是因為腎結石導致腎發炎，還說再晚一點就醫腎臟功能就會受損，李佳穎也因此住院住了5天。

同場出席的鄭仲茵則是因為拍戲的關係，其實反而學到很東西，尤其是遇到法律法條的部分，更要背熟因為不能出錯。她表示有次後照鏡遭撞斷，對方還想加速逃逸，鄭仲茵趕緊表明除了有行車紀錄器外，還把「肇事逃逸」的法律條文完整念出，對方一聽當場愣住，從原本的大聲變為客氣道歉，順利解決車禍少損失兩萬元。

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(中時電子報)