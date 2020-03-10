今天上午11點國道１號北上員林交流道，發生一起聯結車失控自撞護欄意外，聯結車打滑失控車頭與貨櫃呈90度，後方回堵近８公里，警方獲報調派拖吊車趕往現場，約11點52分就將事故排除，恢復通行，國道警察表示，駕駛無傷無波即到其他用路人，而詳細的肇事原因還有待調查。

這起事故發生在今天上午國道１號，北上211公里處與員林交流道出口處，一輛貨櫃車失控自撞護欄意外，貨櫃車撞擊後打滑車輛整個打橫，佔據北上三個車道，全線封閉後方來車無法動彈，警方11點10分獲報，11點52分就將事故排除，所幸未造成任何傷亡。

國道警三隊交通組長張弘杰表示，該事故造成國道1號北上211公里處至218公里處，塞車回堵現象，初步調查周姓駕駛，疑似天雨路滑，在變換車道踩踏煞車實，操作不慎導致車輛打滑撞到內側護欄，所幸未翻覆造成更嚴重的事故，詳細的肇事原因正積極調查中。

(中時 )