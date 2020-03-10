新竹市竹湖暐順麗緻文旅即日起推出食補養生的新加坡經典美食，希望讓愛美食的饕客能夠補補身，度過新冠疫情。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

竹湖暐順麗緻住房專案還貼心贈送「防疫錦囊」內含草本手工皂與青草藥浴包。（暐順提供／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎疫情重創餐飲旅遊業，不少業者苦思對策，新竹市竹湖暐順麗緻文旅即日起就推出食補養生的新加坡經典美食，希望讓愛美食的饕客能夠補補身，度過新冠疫情。

竹湖暐順麗緻即日起至4月5日，推出新加坡美食節，不論是經典必嘗的肉骨茶、還是鮮嫩多汁的海南雞飯、香辣鮮甜的黑胡椒螃蟹、營養滿分的麥片鮮蝦、口感滑順的叻沙牛肉片，以及富有節慶意義的七彩魚生等，要為饕客獻上數10道新加坡經典料理。

暐順麗緻指出，新加坡著名的黑胡椒螃蟹，是以黑胡椒、奶油、蒜頭等食材大火快炒，伴隨著胡椒香氣，完整將螃蟹的鮮美襯托出來。肉骨茶則以白胡椒、豬骨、蒜頭調味，加上中藥配方，經數小時慢火熬煮，肉骨茶湯色澤濃郁金黃，味道香濃不膩。

「娘惹炸魚菲力」則是傳統娘惹菜色，注入當代創意元素，以大量香料、蝦米、辣椒、紅蔥、蒜頭等食材烹煮，不但吃的到眾多經典料理，也能品嘗到不同以往的創意菜色。另豐富的自助吧台每人只要550元起吃到飽。

行政主廚彭仁順表示，新加坡飲食風格豐富多元，因氣候炎熱，菜色中多用胡椒、大蒜、薑等各式香料入菜，除了增添菜色風味外，其中黑胡椒溫補脾腎、辣椒富含維他命C與胡蘿蔔素、大蒜既可增味又可殺菌，對身體非常有益。

此外，暐順也推出「好FUN心─1泊2食住房專案」，雙人房每晚3888元起，除了提供活力健康早餐以及聖香樓中餐廳雙分元氣養生套餐外，入住期間還貼心贈送「防疫錦囊」，內含草本手工皂以及青草藥浴包。

草本手工皂使用天然草本植物入皂，抗菌效果加乘，洗去外來病菌，潔淨保護，「手」護您的健康。青草藥浴包嚴選竹苗區老字號青草行的純天然藥浴包，可以祛溼祛寒，讓房客享受舒服的藥浴澡。

(中時 )