前巴西足球巨星、兩屆「世界足球先生羅納狄紐」（Ronaldinho，即小羅納度之意）一向給人樂天、開朗的印象，即使日前因為持假護照入境巴拉圭，被抓進了看守所，所方表示小羅臉上仍保持著微笑。小羅律師則爭取在調查進行的同時，先讓他的當事人居家軟禁就好。

「整體來說他的表現相當良好，」典獄長貝拉（Blas Vera）接受《路透社》電話訪問時表示，「我看他的精神很好，就像你們在電視上看到的他一樣，臉上總是保持微笑。」

39歲的小羅和哥哥一起被捕，送到了位於巴拉圭首都亞松森郊區的看守所。貝拉表示，兄弟倆有床、有電視機，同房還有一位球迷，雖然洗澡得用公共浴室，但平常也可以到戶外的院子放風。兄弟倆的餐點則由其律師提供，不用吃所方供應的伙食。兩人將在周二出庭。

小羅儼然成為所方的「明星囚犯」，貝拉說，他盡可能的讓羅氏兄弟們待的舒適一些，前巴拉圭國家隊隊長加馬拉（Carlos Gamarra）周日還跟一些退役球員去探監。貝拉表示，周日是所方的例行探視時間，「還有一群小球迷前來，小羅很歡迎他們，給他們擁抱也親切的聊天。」

(中時 )