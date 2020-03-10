歷經一個多月的協商，第二批武漢包機終於談成，於10日晚分兩班飛回台灣，並採台灣華航、大陸東航共同執飛。當中既有兩岸政治的角力和妥協，也有對疫情發展的客觀評估，還有重要的人道考量。在面子上兼顧了對等，裡子中解決了數百位滯留台人的困難，並做到防疫優先，也為冰封的兩岸關係，帶來了一些新契機。

就在包機起飛的兩天前，大陸網上瘋傳一份《湖北機場集團關於做好復工復航準備工作的通知》，要求各機場在3月12日前完成復航準備工作，各旗下公司在16日前完成復工復航準備工作，17日相關部門將會做檢查。

坊間議論紛紛，猜測武漢的空運是否將解禁，儘管武漢天河機場回應稱，那是「內部正常工作安排，不代表已正式確定具體復航日期」，但機場會發出該文件，勢必代表復工復航在即，對台灣而言，若等到武漢機場復飛，與其讓滯留湖北台人自行返台，倒不如盡快同意包機，防疫工作反而可做得更有保障。

大陸近段時間也採取連番的輿論攻勢，發動媒體批評台灣不讓台胞回家，加上當中有許多孩童，開學了卻無法回台上學，這些都或多或少帶給蔡政府壓力，畢竟一個標榜最重視民主人權的政黨，不會想一直背著漠視人道主義的罵名。

在政治角力層面，一開始台灣希望派華航接人，暗度陳倉撤僑模式，大陸則堅持用東航，最後雙方各退一步，讓兩岸班機一前一後共同執飛。台灣要派機接人的面子有了，大陸要用東航展現照顧台胞的面子也有了，還可沖淡一些「撤僑感」；在人數上，兩架飛機都搭載235人，充分展現了對等合作，誰也沒佔誰便宜。在裡子中，台灣防疫人員可赴陸檢疫，做到「防疫優先」，對國人有個交代，更不算違背蔡總統念茲在茲的「橫濱模式」。

在兩岸開啟交流前，雙方的紅十字會曾扮演重要角色，出發點就是從人道考量，如今兩岸政治幾乎冰封，還能在疫情中，上演千里送藥、血友病母子順利返台，人道依舊是最高的價值，此次雙方都願意各退一步，促成包機，或許能為兩岸關係帶來了一點新契機。

(旺報 )