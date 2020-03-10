中央流行疫情指揮中心午間宣布口罩實名制2.0新制，不少民眾接獲消息後立即下載全民健保行動快易通APP，但在行動電話認證時卻發現無法操作，致電健保署客服，才發現系統異常，需稍晚或明天再試。

政院針對口罩實名制2.0新制進行壓力測試，但在民眾下載APP這關，就出現問題，記者致電客服人員，得知系統異常情況，目前正在排除，需要稍晚或明天再試。

目前下載APP的民眾，可能需要多點耐心。

(中時 )