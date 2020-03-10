才剛宣布…口罩實名制2.0手機認證系統出現異常 15:052020/03/10 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全民健保快易通手機認證異常(網路擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心午間宣布口罩實名制2.0新制，不少民眾接獲消息後立即下載全民健保行動快易通APP，但在行動電話認證時卻發現無法操作，致電健保署客服，才發現系統異常，需稍晚或明天再試。 政院針對口罩實名制2.0新制進行壓力測試，但在民眾下載APP這關，就出現問題，記者致電客服人員，得知系統異常情況，目前正在排除，需要稍晚或明天再試。 目前下載APP的民眾，可能需要多點耐心。 (中時 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #口罩 #實名制2.0 #APP #手機 #認證 #異常 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 政院下周將提口罩實名制2.0 大數據專家建議增設口罩販賣機 16:362020/03/07 政治 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 台南企業家送口罩 2.5小時搶光 04:102020/03/09 地方新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 政治熱門新聞 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！竟逾8成台灣人看衰 - 政治 高雄補選派「他」能贏陳菊嗎？網看完驚訝：很難說… - 政治 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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