因有2大新成屋建案銷售奠下根基，京城建設（2524）今年2月營收持續繳出亮麗成績，單月營收衝達5.13億元，年增264％，京城發言人周敬恆10日指出，針對疲情影響，台灣控制得當，金融市場動盪不像其他國家那麼大，首購市場看屋人潮、以及成交數，並不會減少很多，從「新冠肺炎」（COVID-19）爆發迄今，看屋人潮也開始慢慢恢復，市場沒有看不到恐慌的跡象。

繼今年1月繳出7.54億元的漂亮營收之後，京城建設10日下午公布今年2月營收5.13億元，比去年同期的1.40億元，年增264.19％，累計今年前2月營收約12.67億元，年增達301.84％。

周敬恆指出，今年2月貢獻入帳的金額，大多是農曆過年之前，簽約的入帳來源主要是「美術皇居」、以及「京城大苑」這2個新成屋建案，因此，「新冠肺炎」（COVID-19）疫情，對京城2月營收來說，尚看不出影響。

他說，針對疲情的後續影響，因為台灣控制得當，金融市場的動盪，不像其他國家來得那麼大，雖有影響，但高雄房市的首購市場，看屋人潮以及成交數量，並不會減少很多，從「新冠肺炎」疫情爆發迄今，看屋人潮也開始慢慢恢復，市場看不到恐慌跡象。

(工商 )