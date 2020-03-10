大陸國家主席習近平今首度親赴武漢疫視察，表達彼岸疫情明顯趨緩外，也為企業復工及提振產業信心打了一劑強心針，加上美國總統川普會同副總彭斯與財長梅努欽，在北美時間周一共同召開記者會，強調將推紓困、減稅方案，振興經濟與救市，激勵包括台股在內亞洲地區主要股市多震盪走高，亞洲主要貨幣同步登高，呈現股匯強勢反彈榮景。

亞股今表現不錯的股市，包括日本、南韓、香港、大陸深滬兩市、新加坡、泰國、馬來西亞及印尼等，台股也未例外，加權股價指數終場在台積電由黑翻紅，且股王大立光、鴻海等同步領軍電子股如被動元件、矽晶圓、DRAM及半導體等族群跌反彈下，終場收漲25.9點，收復萬一大關，報11003.54點，漲幅0.24%，成交2050.74億元。

匯市方面，新台幣兌美元匯價迄午盤大漲1.8角，再度出現2字頭，且韓圜、泰銖、菲披索及印尼盾等貨幣也同步升值，顯示各國央行救市有譜。

權值股方面，今表現弱勢者，仍有兆豐金、中信金、中鋼、日月光投控、聯電、友達、群創、台塑、台化、台塑化、台泥、亞泥、遠東新、台玻、和碩與第一金等，也顯示外資調節仍未手軟。業內評估，台股開低震盪走高，主要仍受惠官股券商與四大基金等公營法人救市。

技術面方面，短線雖收復萬一大關，但上檔年線關卡，仍需在未來2~3個交易日內予收復，使中多架構不致遭破壞，目前看起來，由於近日量價在低檔的換手仍屬良性，使大盤後市不必過分看淡。

另方面，美股周二開市前的先行指標，如道瓊期目前大漲逾800點，那達克也強彈逾300點，道瓊等3大期指現下都勁彈逾3.5%；油市方面，布蘭特油期與紐約輕原油期現階段也都大漲逾7%，為今稍晚開市的美股挹注反彈力道。

(工商 )