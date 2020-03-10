衛福部長陳時中今（10）日證實，針對湖北台商，華航包機今天稍早已經起飛，期盼順利完成任務，包含物資（藥物、急救箱）、4位醫師（領隊、檢疫醫師、小兒科醫師、婦產科醫師）、9位護理人員。

在新冠肺炎疫情持續下，滯留湖北的台灣人亟需返台，在兩岸持續協商下，昨（9）日深夜傳出消息指出，已安排好包機，預計今（10）日晚間分別由台灣華航、大陸東方航空的班機執飛，共兩架包機返台，總人數將控制在470人左右。

對於這次協商過程，陳時中表示，兩岸雙方都有共識，像是機上密閉空間風險要儘量降低，台灣提出的名單，除了少數有其他情況外，都包含在這次返台的裡面，這份名單有雙方協調，畢竟我方對當地無法全盤掌握，但檢疫標準還是維持「必須是陰性、且無發燒」才能登機，也我方須事前掌握登機人員的相互家屬關係。

陳時中強調，雙方在互信基礎上，有助於事先安排更有效率。陳時中說，他預計今天班機抵台後的安排作業時間，將會大幅縮短，但兩台飛機抵台時間要有一定間隔，一架飛機抵達、乘客下機後，第二班包機才會來，指揮中心會做適當安排。

對於台灣所強調的三項原則「弱勢優先、防疫優先、量力而為」，其中的「量力而為」，是否相較於第一波武漢包機，台灣的檢疫能量有所提升？

陳時中說，目前國內集中檢疫所，可以容納將近1500人，還在陸續佈建增加中，特別是因為目前疫情變數仍多，病毒詭譎，這次包機一次接回400多人安頓，要觀察後續情況，多少人力做多少事。

陳時中說，相較2月3日時的檢疫整備能量多出很多，當時僅有600～700人的檢疫能量，現在多了一倍，設備也到位，而且採檢檢體的能量，每日已可達到3千人。

(工商 )