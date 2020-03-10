中國銀行旗下的中銀航空租賃公司今天宣布，與美國航空簽署了22架新的波音787-8飛機租賃協議，此項協議由全資美國子公司BOC Aviation（USA）Corporation，與波音資本Boeing Capital Corporation及美國航空American Airlines, Inc.共同簽訂，飛機由通用電氣GEnx發動機提供動力，等於一次有4家中美關鍵企業同時參與。

這些飛機先前是波音資本BCC購買、並租賃予American Airlines。中銀航空租賃董事會3月9日同意接手，今天對外公布，飛機成品也計畫於今（2020）年和2021年交付。

中銀航空租賃總經理兼執行長Robert Martin表示，這項交易是中銀航空租賃史上最大的租賃案。中銀航空租賃為香港交易所掛牌，今天的消息宣布也向港交所報備。

即使中銀航空租賃已經購買或承諾購買超過390架波音飛機，在新冠疫情嚴重打擊中美經濟景氣的當下，這項協議為市場注入動能。

(工商 )