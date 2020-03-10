台積電(2330)2020年2月合併營收約為933.94億元，中止先前連續六個月達千億元之態勢，也是近七個月以來低點，2月營收月減9.9%，但年增率達53.4%。

台積電2020年1至2月營收約為1970.78億元，較去年同期增加41.8%。若要達成第一季新台幣營收低標3049.8億元，則3月營收需達1079.02億元新高水準。儘管面對新冠病毒疫情干擾，台積公司並未調整本季的財務預估。

台積公司於農曆年前的法說會對本季以及全年看法樂觀，台積公司預期本季仍將受惠於5G智慧型手機的持續出貨，預估2020年第一季合併營收在102億美元到103億美元之間，比上季新高的103.9億美元僅小降0.9%至1.8%，呈現淡季不淡。

台積電上季營收達歷史新高，單季營收為103.9億美元，約新台幣3172.4億元；本季展望部分，以美元對新台幣29.9元計算，台積電第一季單季新台幣營收目標在3049.8億元至3079.7億元，季減2.9%到3.9%，台積電也預期，第一季毛利率在48.5%到50.5%，營業利益率約37.5%到39.5%，雙率亦維持高檔水準。

展望第二季，受到新冠肺炎疫情延燒，外資預期台積電第二季營收比本季下滑，仍看好台積電中長期成長。受到5G智慧型手機的需求調降影響，外資估計台積電今年第二季營收將比第一季減少個位數百分點，若疫情未再惡化，下半年業績將回復高成長。

受到肺炎疫情擴大，持續重創國際股市，台積電今天開盤跌至301.5元，下跌4元，創近4個月新低價，但中午後翻紅收高，股價收盤漲1.5元至307元，也帶動台股翻紅收上11000點之。

近來外資不斷賣超台股，台積電淪為外資提款機，外資近3個交易日共賣超台積電9萬6094張。

(時報資訊)