第二批滯留湖北的台胞今晚可望返台，中國國民黨中央委員連勝文今天批評，有些人對這種事不痛不癢，喊打喊殺沒有問題，但牽扯到台灣的同胞，就應該以以人道考量，說到底還是因為兩岸缺乏信任基礎，台灣民眾就倒楣。他說，台灣若有辦法在兩三個月撐過病毒侵害，「可能真的需要休養生息，不要再跟鄰居（指大陸）有所衝突」。

歷經一個多月協調，武漢第二批包機終敲定，將由華航、大陸東方航空執飛，分別於今晚8點半及明天凌晨0時30分降落桃園機場，每架飛機各載235人，包含台灣提出的121人優先名單。

連勝文中午接受廣播專訪對此表示，民進黨早年喊人道主義，喊得震天乍響 ，怎麼這次台人滯留武漢，說難聽一點，形同坐監快兩個月，到了今天才終於可以回來，說到底還是政治問題，民進黨和共產黨間互不信任，但這些台人有的是被公司派去大陸出差，不一定是他們本身想去，不讓他們回來絕對不是人道做法。

連勝文說，大陸現階段自顧不暇，必須專注本地疫情問題，一旦我們熬過疫情，還需面臨兩岸關係惡化到臨界點，對台灣需要刺激內需等經濟層面，包括餐飲、旅遊、娛樂等同雪上加霜，至少不會比現在更好，未來不知道有多少日、韓、香港旅客願意來台消費，他不清楚振興券是否是及時雨。

連勝文指出，兩岸關係現在變成潛在問題，因為不需要養家的人，整天喊打喊殺沒問題，但很多零售業的民眾，或是服務業都有很多年輕人，台灣若有辦法在兩三個月撐過病毒侵害，可能真的需要休養生息，不要再跟鄰居（指中國大陸）有所衝突，這一整年對台灣會很痛苦。

(中時 )