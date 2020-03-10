新莊、泰山塭仔圳市地重劃案，過去因遇當地廠家強烈反對，延宕約20年，去年6月內政部審議通過主要計畫，後續辦理塭仔圳都市計畫再公展及說明會，聆聽地方意見，經修正後，新北市長侯友宜今(10)二度出席內政部都委會審議大會，全案也獲得中央支持通過。

侯友宜在會議中列舉塭仔圳開發之必要性，第一，塭仔圳是大台北的中心，也是國際門戶，但從機捷進入新北市，就可看到一大片鐵皮工廠，影響國際觀光客觀感；第二，塭仔圳工廠稠密，多次發生火災等公安事件；第三，地方訴求，包含合法房屋安置、工廠搬遷等問題，新北市已提供合法房屋就地保留安置，並劃設3處產業專用區，另有林口工一、新店寶高智慧園區等配套方案協助。

城鄉局指出，新泰塭仔圳市地重劃案開發總面積近398公頃，推動過程中，針對地方既有房屋排除重劃、工廠搬遷等抗爭，不斷和地方自救會溝通協調，針對既有密集聚落，屬合法房屋者，能排除重劃就排除，對於地方產業存留，也劃設面積約4公頃之產業專用區，違章工廠部分，也提供輔導搬遷與補償措施。

城鄉局表示，重新調整的都市計畫內容，自去年8月30日辦理公開展覽30天，並結合經發局、地政局、勞工局、社會局、稅捐處等單位舉辦2處產業用地媒合會、2場產專區地主說明會及14場地方說明會，提供民眾都市規劃、重劃開發及工廠搬遷、勞工就業補助等相關資訊。

重劃計劃書預計4月送新北市地重劃委員會審議，6月核定公告，後續將召開地上物查估說明會，給予當地業者1年自動搬遷期，年底完成工程發包，將視情況進場施工，最快2025年完工。

(中時 )