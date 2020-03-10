台灣新冠肺炎疫情再度延燒，今天新增2名確診個案，累積共47名確診者。其中一人是國內首起院內感染個案，是住在北部醫院第34名案婦女的20歲兒子，是其婦女住院時陪病接觸者，採檢到第三次才呈陽性確診。另一名則是荷蘭境外籍入個案，也是國內第一起荷蘭境外感染者為一名南部30多歲男性。

中央流行疫情指揮中心表示，今天新增2例確診個案，其中國內首起院內感染再度擴大，案例46是20多歲北部男性，是案例34的同住家人，在媽媽住院期間曾經去陪病。並於案例34確診時，以接觸者身份到住院隔離接受採檢，兩次陰性後居家隔離，3月6日開始出現咳嗽。衛生單位請他就醫採檢，今天確診。這一起院內感染已經引發9名確診者。

中流行疫情指揮中心今(10)日公布國內第46、47例COVID-19確定病例，案46(北部20多歲男性)為案34及案41家人；案47為荷蘭境外移入個案(南部30多歲男性)。

不過指揮中心專家小組召集人張上淳表示，四十六例是家庭群聚，不算院內感染。他強調，這起案例看起來是家庭內發生的狀況，已經看了很多起家庭群聚的狀況，家庭內互相傳播的狀況，認定是第三十四案的女兒和兒子互相傳播的群聚現象。

至於案例47是境外移入個案的南部三十多歲男性，疾管署副署長莊人祥表示，這名荷蘭境外移入個案是在荷蘭感染還是台灣，目前還沒有定論。

(中時 )