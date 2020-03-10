國民黨新主席江啟臣昨天就職，國民黨官方網站「現任主席」迅即從代理主席林榮德更換為江啟臣，但懸缺中的考紀會主委，卻仍是2月27日請辭生效的魏平政，「官網更新一半」遭譏行政螺絲鬆了。巧合的是，上周五考紀會開會，代理主委周守訓才向在場考紀委員表達「若有機會，會向新主席建議請魏平政回任」；魏是否回任，也引起黨內人士討論。

前考紀會主委魏平政因不滿先前代理主席林榮德搶快處理無黨籍立委傅？ 萁恢復黨籍案，在2月17日請辭，2月26日中常會即通過由林榮德任命最資深的考紀委員周守訓代理考紀會主委，任期至3月7日止；而黨中央隨即在2月27日上午批示魏的辭呈，當天下午將魏的人事令交給魏，同時取消魏的黨代表資格及中常委選舉的投票權，行政作業展現「超高效率」。

不過國民黨昨天新主席江啟臣就任後，官網迅即更換主席照片，考紀會主委至今天仍保留魏平政照片，官網只「更新一半」，此事對應到江指國民黨改革要與時間賽跑，又遭譏黨務行效率慢如牛步、螺絲鬆了，甚至拿魏27日遭撤銷黨代表資格的高效率相較，諷刺「行政效率像月亮，初一十五不一樣」。

據指出，6日的考紀會中，代主委周守訓就向其他考紀委員表達，這次的風風雨雨折損一位優秀的主委，希望未來能有一位像魏一般專業優秀的主委，他若有機會將建議新主席回聘魏當主委。

周守訓說，他已卸任代理主委，6日在會中確有如此說明立場，不過目前他還沒跟江主席接觸過，若有機會才能提建議，未來考紀會主委任命仍屬主席人事權，其他人最多只能建議。

黨務人士說，本屆考紀會委員任期到明年底，目前不清楚新主席的人事布局，至於考紀會主委除須有法律專業、公正獨立處理黨內紀律案，還須負責黨與黨產會、促轉會相關訴訟、法律攻防，每案的案情都相當龐雜，由於過去魏擔任主委對相關案情、攻防角度都相當熟悉，因此若找魏回任，不失好棋，但仍得視新主席的整體考量，以及魏的意願，不是任一方就可決定。

(中時 )