憑什麼全歐洲開始瘋狂討論台灣⁉️法國沒人戴口罩的原因。(影／取自Bonjour Louis! 我是路易YouTube)

新冠肺炎疫情在歐洲急遽升溫，其中義大利確診人數追上南韓，成為僅次於大陸，疫情最嚴重國家，法國也累積1412人確診，文化部長里斯特更被感染，目前在台灣學中文的法籍YouTuber路易，這陣子收到很多親友關心，不少台灣人也好奇法國目前狀況，所以他特地拍攝影片， 希望讓更多人看見台灣政府積極處理的方式和態度，「讓台灣被國際看見！」

路易表示「在台灣，連我自己都很驚訝於台灣政府的效率」，不僅是取消與大陸來往的班機，並建議企業、店家使用電子體溫計，提倡民眾戴口罩、酒精消毒，規定從疫區回來的民眾，都須遵守居家檢疫等，讓鄰近大陸的台灣，本應該病毒會傳播很快，卻能有效的控制。

另外，他也提到法國最大的新聞報紙《世界報》，以斗大標題報導「台灣是處理新冠狀病毒危機最棒的案例」，讓他備受感動，「就算法國離台灣有10000公里遠，但法國人都看到台灣怎麼做到有效的管控，並開始向台灣學習」。

現在法國政府也積極處理，取消5千人以上的活動、不少公司允許在家工作、也積極宣導防疫觀念，路易更打電話給正在巴黎的友人詢問目前情況，友人坦言幾天前大家都不把疫情放在眼裡，沒想到卻開始蔓延，有少部分人很擔心，還去超市搶購東西，但目前大家生活與過去沒什麼差別，只是比較注重衛生，像是勤洗手、避免握手，法國衛生部長也呼籲減少「臉頰親吻」打招呼方式，這對法國人來說是巨大變化，且難做到。

而目前法國街上也沒人戴口罩，因為政府規定，要有醫生處方箋才拿得到口罩，最後友人補充說，最近法國人不斷談論起台灣，報章雜誌也認同台灣處理很好。路易也說真的很欣慰自己住在台灣，希望大家保持健康，也盼疫情能早日結束。

(中時電子報)