考量世界多國新冠肺炎疫情加溫，外交部今（10）日表示，將外交部將追加提供駐德國、法國、西班牙館處所需口罩，下一批將寄送共計530片口罩給第一線駐外人員，並在短期內加發給各館處人員的眷屬。

事實上，外交部在2月19日即通電各駐外館處，查詢各館的口罩需求，並根據外館回報的需求，提交給疫情指揮中心討論，決議提供駐日本、新加坡、香港、澳門、韓國、義大利、教廷等地館處每週460片口罩，讓每天與民眾直接接觸的第一線駐外管處人員使用。

外交部指出，疫情指揮中心於3月6日核定，加碼配發口罩給駐外人員眷屬，比照國人每週配發成人3片、兒童5片的規定，每週將追加配送1029片成人口罩、335片兒童口罩給需要的駐館；外交部表示，將在接到配發口罩後，立即寄送到上述疫情較嚴重的國家，供我駐館同仁及眷屬使用。

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(中時電子報)