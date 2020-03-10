副院長劉宏輝是治療癲癇症的名醫。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院2017年成立神經醫學中心，在院長黃瑞仁支持下採購最新儀器，包括24小時腦波影像同步紀錄儀、正子斷層攝影儀、3T核磁共振儀、腦外科深層腦波紀錄電極等，去年再建構癲癇監控中心，已有25名病患獲得最先進照護。

臺大雲林分院副院長、神經部主治醫師劉宏輝指出，癲癇症發生2次以上一定要治療，若未治療有65％機率再發作第3次，第3次發作後若未治療，有80％機率發生第4次。

劉宏輝表示，目前抗癲癇藥物的效果很好，約60％病人能有效治療癲癇不再發作，經過2年治療未發作，則可漸漸停藥，三分之二的病患之後不會再發作。

不過仍有20％對藥物反應不佳，陷於反覆長期發作的困境，是最辛苦的一群，有賴先進醫療儀器與技術治療。臺大雲林分院去年建構長程腦電波監測病房，完整評估癲癇手術流程。

劉宏輝表示，一年多來有25名難治型癲癇病患接受長程腦電波監測，每次3天至5天，找出病灶或監測藥物反應，有2名必須接受癲癇手術。

他強調，癲癇只是一種腦細胞過度放電情形，60％找不到原因，只有5％是遺傳因素，對於藥物反應大多良好。

臺大雲林分院2017年整合神經部、神經外科、小兒科、影像醫學部、核子醫學部、臨床心理師、精神醫學部成為「神經醫學中心」，去年陸續採購齊備24小時腦波影像同步紀錄儀、正子斷層攝影儀、腦外科深層腦波紀錄電極等儀器。

院長黃瑞仁表示，癲癇治療是該院神經醫學中心發展的重點，目標是在藥物治療或癲癇手術達世界一流醫學中心水準，對鄉親們提供正確的癲癇診斷和治療方式，讓癲癇症的患者走出陰霾。

(中時 )