大政治大爆卦-無色覺醒》健保APP或健保卡下單 買口罩免排隊 運費民眾擔! 14:222020/03/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》健保APP或健保卡下單 買口罩免排隊 運費民眾擔! Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「口罩實名制2.0」新制最快今天對外宣布。行政院長蘇貞昌昨兩度召開跨部會會議，拍板「網路預購、超商取貨」等複合方式釋出口罩，民眾憑健保卡或自然人憑證在家就可線上購買。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #健保卡 #口罩 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆藥局疏失 台中女領嘸口罩 04:102020/03/06 地方新聞 短評／乾脆取消黃安國籍 04:102020/03/06 時論廣場 廣告小妹點名「恐怖族群」拖垮健保 17:202020/03/06 日常 外籍旅客「沒卡」恐成破口？指揮中心曝防疫關鍵 20:322020/03/06 生活 14億人享台健保 陸官媒批鬼扯 04:092020/03/07 兩岸新聞 許甫無預警PO文 掰了中天《大政治大爆卦》 20:082020/03/07 娛樂 使用者付費 健保擬提高三大部分負擔 04:092020/03/08 財經要聞 快評》健保最大問題 恐是資源濫用 23:022020/03/08 政治 依親納保修訂 衛福部籲理性討論 04:102020/03/09 政治要聞 美公營健保免費檢測 私人健保花費待計算 08:552020/03/09 國際 政治熱門新聞 唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了 - 政治 高雄新鋪路面變這樣 韓粉心痛：很扯！ - 政治 高雄補選派「他」能贏陳菊嗎？網看完驚訝：很難說… - 政治 要罷韓不要和552為敵！高雄人一封信逼哭韓粉 - 政治 傳韓粉扶江啟臣上位？趙少康節目驚爆內幕.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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