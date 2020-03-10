北市石牌所2名員警駕駛巡邏車行經承德路、立賢路停等紅燈，旁邊車輛駕駛突然下車敲打警車車窗，口氣緊張求援，指後座徐姓友人「快要沒有呼吸」，剛畢業還在實務訓練的員警陳仕祥立即查看並決定將人抬出車外，在路邊進行CPR，另1名員警同時通知救護車，所幸徐女及時恢復呼吸、心跳，成功救回一命。

酒醉熱褲妹突昏厥 救生員資格警搶救撿回一命。(李文正翻攝)

20多歲員警陳世祥與陳盛章本月1日凌晨2點多，停等紅綠燈時，突遭民眾攔車呼救，指稱後座25歲徐姓女子喝醉，突然昏厥需要救援，員警查看發現女子沒有脈搏、呼吸，立刻與駕駛、副駕駛座女子合力將人抬出車外，並施以心肺復甦術。

20多歲員警陳世祥，今年1月剛分發到石牌派出所實務訓練，跟隨師父陳盛章巡邏，發生緊急時立刻將從警前所學派上用場，決定循環實作CPR，一旁友人看到徐女恢復呼吸，才鬆了一口氣，稱讚員警臨危不亂。

陳仕祥考上警校前是游泳教練，領有救生員執照，看到穿著熱褲的年輕女子需要幫助，第一時間就使用以前的急救技巧，以心肺復甦術急救，直到救護人員到場接手，成功救回女子一命。

(中時 )