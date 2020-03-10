（指揮中心提供）

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有關防疫交通車，中央流行指揮中心今天表示，從明天起，居家檢疫通知書會明確說明，檢疫者優先由親友接送或自行駕車，其他只限防疫車隊方式，如果違反，搭乘大眾運輸，開罰10萬至100萬元罰額。

交通部次長祁文中表示，居家檢疫者從機場返家的交通方案，已從3月4日開始實施，由防疫車隊提供服務。從明天起居家簡易通知書會明確說明，檢疫者優先由親友接送或自行駕車，其他只限搭乘防疫車隊或自行安排小客車，希望要求及戶，如違反者，有搭乘大眾運輸情形，會罰10萬元以上、100萬元以下罰額。

祁文中說，如果居家檢疫書上所陳述的返鄉方式跟實際內容不符，將罰1萬元以上、15萬元以下罰鍰。返鄉方式若臨時變更，可去防疫車隊做變更登記，返鄉過程中若有用餐需要，各國際機場大廳都有輕食或簡餐，檢疫車隊服務處也有，希望檢疫者能搭乘直接回家做居家檢疫。

指揮中心指揮官陳時中表示，居家檢疫回家的路，交通部設計一套回家的方法，自11起沒根據規定走會開罰。

(中時 )