網路購物網站也出現此款白沙屯媽祖額溫卡。（摘自Yahoo拍賣網站）

苗栗有白沙屯媽祖的信眾在網路上販售「額溫檢測卡」，上頭印有白沙屯媽祖神像及字樣，宣傳該商品不僅具量體溫的功能，到貨時還有拿去拜拜求媽祖保佑，吸引網友訂購，不過拱天宮管委會澄清，該額溫卡非宮方的結緣品，印有白沙屯媽祖的字樣也未經授權。

今年白沙屯媽祖進香雖暫緩，但香客熱衷收藏媽祖結緣品的心不減，有香燈腳看準這波防疫商機，向台中廠商團購印有媽祖圖樣的「額溫檢測卡」，近日在地方社團開放網友下單購買，不過上頭印有大大的「白沙屯媽祖」字樣，疑似未經拱天宮授權，造成消費者混淆誤以為是宮方的結緣品。

拱天宮管委會主委洪文華表示，之前有聽說香客們原本有印製2000張額溫卡準備在進香時發送，但遲遲沒看見實品，其實為了防疫，香客們主動做防疫物資是好事，只要向宮方報備、取得授權，用送的做公益都沒有問題，但如果要賣，可能就要追究責任。

拱天宮管委會總幹事陳春發指出，網路上以「白沙屯媽祖」為名的商品琳瑯滿目，2018年管委會就曾發出公告，為了避免信眾誤解、誤買，禁止結緣品使用「拱天宮」商標，否則不排除提告，另外，結緣品以白沙屯媽祖為名也需向拱天宮申請授權。

陳春發表示，理解香客出自善意的心，結緣品以白沙屯媽祖為名，管委會通常都會准許授權，不過這款額溫卡有商業行為，目前了解未經授權，將委由律師進一步向業者聯繫詢問。

(中時 )