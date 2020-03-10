台中市長盧秀燕表示，患難時大家互相幫忙，目前包機返台消息雖未完全確定，但因已有前一次協助經驗，各單位「有備無患」，市府已提前做好準備。（盧金足攝）

滯留大陸湖北台人第二批包機，今晚將由東航、華航飛機載回台。而第一批包機台人返台，其中有69人安置在台中檢疫所，第二批包機是否會來台中進行檢疫？台中市長盧秀燕10日表示，目前還未接獲通知，但有第一次SOP的經驗，有備無患會全力協助，市府已提前做好準備，疫情患難互相幫忙。

武漢台商第二批包機，讓外界關心中央防疫指揮中心是否會安排部分人員到台中安置隔離，台中市政府目前尚未接獲中央相關通知。

盧秀燕表示，先前第一架包機返台時，台中協助提供居家檢疫地點，若第二批包機台商返台，市府態度不變，如需協助之處也會幫忙；但這都是中央臨時通知，上次也是下午才通知，市府隨即連夜展開協助。

「市府已有第一次的SOP，各單位有備無患」，盧秀燕說，包括環保局消毒作業、消防局駕駛救護車偕同，警車協助交通引導等，上次非常匆忙，大家緊急總動員，所幸達成使命與任務，這次寧願有備無患，備而不用。

衛生局長曾梓展指出，目前尚未接獲中央通知第二批包機返台台商會到台中，但台中市包括場地、救護車等相關作業均已備妥，一旦收到中央通知，將全力配合。

(中時 )