電池模組大廠新普（6121）公布去年度財報，每股盈餘大賺2個股本，達20.68元，創下歷史新高紀錄，由於獲利大豐收，董事會決議配息14.5元，股息水準同步寫下新高紀錄，以新普今日收盤價285.5元計算，隱含殖利率達5.08％。

新普的盈餘發放比率達70.1％，也約當歷年來的新高紀錄，新普將於5月28日舉行股東常會。

(工商 )