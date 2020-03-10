新普配息14.5元 殖利率達5.08％ 14:342020/03/10 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組大廠新普（6121）公布去年度財報，每股盈餘大賺2個股本，達20.68元，創下歷史新高紀錄，由於獲利大豐收，董事會決議配息14.5元，股息水準同步寫下新高紀錄，以新普今日收盤價285.5元計算，隱含殖利率達5.08％。 新普的盈餘發放比率達70.1％，也約當歷年來的新高紀錄，新普將於5月28日舉行股東常會。 (工商 ) #新普 #配息 #殖利率 #新高紀錄 #電池模組 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》台股高成長、高配息、高自癒，趁機卡位主場優勢標的 15:402020/03/06 財經 疫情美各地引爆！ 關鍵經濟指標又重挫創新低 18:102020/03/06 財經 重挫見實力 高殖利率股吸睛 04:102020/03/07 證券．權證 恐慌氣氛升高 美歐日公債殖利率探底 22:572020/03/09 財經 集火高殖利率股 官股護盤 單日大買90億 04:102020/03/10 產業特刊 資金狂湧債市 美30年公債殖利率跌破1％ 04:102020/03/10 產業特刊 崑鼎股息10.83元 殖利率5.03％ 04:102020/03/10 證券．權證 羅麗芬股息７元 殖利率5.6％ 04:102020/03/10 證券．權證 企業債殖利率上看8％ 政府祭利多 有利印度債表現 04:102020/03/10 投資理財 鼎固-KY現金殖利率高達9.69％ 股價開紅盤 11:322020/03/10 財經 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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