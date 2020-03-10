衛福部長陳時中今（10）日表示，國內新增2確診（第46、47例），1例為案34家人、1例為荷蘭境外移入，累計全台達到47例確診，分別有26例本土病例，以及21例境外移入。確診個案中，1名死亡、17名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

指揮中心表示，案46近期無出國史，與案34、案41同住，曾於案34住院期間陪病，並於案34確診後，以接觸者身分2月28日至3月3日住院隔離，並進行兩次採檢，經檢驗皆為陰性後返家居家隔離。

案46 於3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位進行健康追蹤時，案46表示咳嗽加劇，因此安排就醫後收治負壓隔離病房，並進行第三次採檢，於今（10）日確診。針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共447人，並採檢398人，其中8人陽性、386人陰性、其餘檢驗中。

指揮中心指出，案47於3月2～5日曾與2名同事至荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒及乾咳情形於當日就醫，因個案有國外旅遊史且出現症狀，故院方進行採檢通報，於今（10）日確診，目前收治負壓隔離病房。依案47發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查案47在荷蘭當地之行程，並持續追蹤與案47同機旅客、親友及職場、就醫接觸者之健康情形。

針對曾來台之澳洲音樂家確診個案，指揮中心指出，目前已掌握接觸者共420人（148人需居家隔離），已採檢44人，其中39人陰性、5人檢驗中。另針對案39群聚，掌握接觸者共69人，共採檢15人，其中1人陽性（案43）、13人陰性，其餘檢驗中。

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