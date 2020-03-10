新冠肺炎疫情持續延燒，大眾為了減少與陌生人接觸，愈來愈多人改以租車自駕方式作為差旅交通之用，因應這種趨勢，格上租車提供業界首創的免費「行動門市」服務，租車客戶可以指定地點取還車，減少往返門市可能感染的風險，每次出車、收車更確實進行全面性清潔消毒，務必同時保護站員與顧客的安全。

為滿足疫情期間的大眾通勤差旅移動需求，格上租車13日起提供租車三天以上不分平假日五折的優惠，更有月租方案可以配合，陪全民一起抗疫。

民眾若有時租的需求，格上推出24小時無人租賃「Smart2go格上車共享」新服務，透過APP租車，預計3月底雙北地區可以投放100個場域共300輛車。

格上表示，Smart2go格上車共享最大特色是提供甲租乙還服務，消費者不用擔心找尋不到停車位耽誤行程，也不用負擔停車費；除了專屬私密移動空間自在舒適，不用擔心人擠人外，每次用車後均有專屬管家清潔消毒整備後再上架APP，確保下一個使用者可以安心享受清潔無毒的車內環境。即日起到3月底止Smart2go擴大公測優惠價，不分平假日五折每小時84元起。

(工商 )