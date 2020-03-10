木棉花絮影響環境，造成附近居民過敏。（圖／摘自高雄市工務局）

高雄市楠梓區德民路木棉花盛開，高雄市政府卻大動作移除，引發愛樹團體不滿。不過，其實是因落花落果容易造成機車打滑，棉絮也讓附近居民相當困擾，高雄市工務局接到陳情才移除木棉樹。

臉書「高雄。愛樹人」指出，高雄市政府大規模移除約300棵木棉樹，「曾經的高雄市花.....如今卻是如此下場」，希望大家能向市議員、里長陳情，救救這些木棉花。至於落花導致路面較滑，只要強化打掃就可以解決，要等果實成熟到棉絮會飛出來，至少要半個月到一個月以上的時間，先前都是以長柄鐮刀摘果的方式處理，質疑是為節省經費才把樹弄掉，怒批市府便宜行事，只求方便管理。

對此，高雄市工務局澄清，德民路木棉樹多數均已罹患潰瘍病無法根治，受病蟲危害生長不良，牴觸高壓電線造成危險，且每年3至4月花季期間落花與果實成熟後棉絮散落，造成行車安全及居民過敏等諸多嚴重問題，經當地民眾、里長多次陳情，議員也強烈要求進行木棉遷移，為考量市民行車安全及居住品質提升，於107年研擬規劃及編列預算，9月辦理地方說明會，108年7月召開協調會，決議換植工程採二期分段執行。

工務局指出，德民路木棉換植第一期工程，從高楠公路至海專路路段，已在去年9月完成換植為紅花鐵刀木，並將尚可生育的木棉則移植至朝仁路與楠陽交叉路口空地，第二期工程於109年2月26日申報開工。

網友替韓國瑜打抱不平。（圖／摘自韓黑父母不崩潰臉書）

當地居民表示木棉落花、花絮造成民眾困擾。（圖／摘自韓黑父母不崩潰臉書）

網友替韓國瑜抱不平，表示「難道國瑜錯了嗎？為了市民朋友的行車安全，兩害相權取其輕不對嗎？」當地民眾反應，落花落果時地面很滑，機車經過時容易打滑，且棉絮紛飛時造成附近居民困擾，樹也幾乎阻擋對向來車視線，對用路人來說相當危險。

另外，也有網友指出，明明是因為樹生病，且造成居民困擾，韓國瑜是聽從民意解決問題，這樣也要造謠說輕率處理市樹引起民怨，直批又在造謠。當地居民也跳出來說，每到花開時常看到有人摔車，花謝了就有人過敏就醫，「很慘的！拜託把樹移走還給我們居民一個好的生活環境有錯嗎？」

(中時電子報)