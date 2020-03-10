新冠肺炎疫情衝擊大陸智慧手機需求，中國信通院9日發布數據指出，2月份智慧手機出貨量為634.1萬部，年減54.7%，其中Android手機占比92.2%，以此推算，2月iPhone在大陸市場的銷量為49.4萬部，年減6成。

陸媒報導，這項數據登上了微博熱搜榜第三名，市場認為，雖然蘋果手機銷量肯定會受到疫情影響，但單月只賣49萬支依然讓人覺得反常。

對此，小米集團總副總裁盧偉冰10日在微博發文指出，「2月中國是大盤大約在1700~1800萬，iPhone市場份額10%+。」換句話說，iPhone在2月份的銷量至少有170萬支。與中國信通院公布的49萬支有極大的出入。

報導指出，盧偉冰的說法可信度算是高的，因為在京東平台顯示的月銷量中，光是iPhone 11就賣出了49萬支，還不包含iPhone 11 Pro/Pro Max，以及其他電商通路和第三方銷售通路。

(中時電子報)