根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示，在美國政府標案與新冠肺炎(COVID-19)疫情帶動的遠端服務需求趨動下，伺服器記憶體第二季價格續漲，但也示警，疫情持續擴大，需注意下半年所帶來的供需改變。

TrendForce表示，ServerDRAM(伺服器記憶體)第二季的價格漲幅從原先預測的季增15%擴大至20%；Enterprise SSD第二季價格亦同步上修，預估漲幅將從原先的5-10%擴大至10-15%。同時，記憶體供應商手中庫存偏低，原廠將守住第二季上漲的走勢不變。

2019年第四季開始，美國政府聯合組織防衛基礎設施(JEDI)標案需求持續驅動伺服器市場，新冠肺炎疫情則使得遠端辦公需求大增，尤其中國雲端業者的備貨需求在二月顯著增長。阿里巴巴、騰訊主要受遠端辦公需求驅動；字節跳動則因北美業務擴張至電子商務、遊戲與金融應用等，進而帶動北美自建資料中心的需求成長。

TrendForce指出，需求的持續增加使得供需雙方的記憶體庫存皆達低點，加上中國電信業者普遍於二月開始執行新一輪的招標，將使得Server DRAM供貨更為吃緊，帶動價格上揚。雖然中國疫情暫受到控制，但歐洲疫情卻迅速升溫，加上美國數州也發生感染，將有可能衝擊全球的消費者信心，全球需求發生變化會讓整體的供需結構改變，下半年的價格走勢將依據疫情的擴散程度再觀察。

展望下半年企業級SSD價格走勢，隨著歐洲與美國疫情快速蔓延，歐洲交通樞紐米蘭也進入封城階段，如果疫情延續到下半年，將導致全球經濟進一步下修，PC及手機OEM廠商有可能調整下半年的生產需求，是否會反轉NAND Flash現在供不應求的市況，將取決於全球疫情受控程度。

(時報資訊)