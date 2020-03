賽普拉斯半導體(Cypress Semiconductor Corp)宣布美國政府判定德國晶片廠英飛凌(Infineon Technologies)出價100億美元的收購案不存在國家安全疑慮,為該併購案掃除重大障礙,受此消息激勵,周一賽普拉斯半導體盤後股價飆漲約45%,報22.20美元。

賽普拉斯半導體發布聲明表示,已接獲美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)通知,該主管機關確定英飛凌提出的併購案不存在未解決的國安問題。

賽普拉斯半導體與英飛凌上周股價均受挫,因消息指出,以美國財政部為首的跨部會委員會CFIUS以國安風險為由,已經建議川普總統封殺兩家公司的合併案。

英飛凌去年6月宣布收購賽普拉斯半導體,並表示透過該交易,英飛凌可望入列全球前十大半導體公司。英飛凌在聲明中表示,這項收購案尚須中國國家市場監督管理總局批准。

(時報資訊)