群光（2385）今舉行法說會，2019年全年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與每股稅後純益，均創下歷史新高。去年營收達925.52億元，年增6%；稅後淨利為58.39億元，年增高達63%；EPS 8.45元，更比2018年高3.23元。

2019年毛利率17.6%，較2018年大幅提升3.1個百分點，帶動毛利年增29%；營業利益率則來到6.8%，亦較2018年提升1.5個百分點，大幅提升營業利益年增63%；毛利率及營業利益率雙雙創下10年新高。

群光董事會一向堅持高股利政策回饋長期股東，已通過今年將配發5.9元現金股利，總配發率約為七成，配息率已連續第七年維持在七成。依3月10日收盤價計算，現金殖利率更高於7%。

受新冠肺炎影響，各個製造業在中國的產能皆受到衝擊，群光工廠位於東莞、吳江與重慶，防疫措施完善，口罩資源充足，目前均已順利復工，人員回流總計已達70%左右，預計三月底人員復工狀況可達8~9成。

此外，群光布局東南亞，打造亞洲製造供應鏈以分散風險，選定泰國為發展中心，租賃廠房已於去年第四季順利產出，今年第一季加大營收貢獻，後續新建廠房將於第四季接棒產出，提供客戶製造新選擇。

法人表示，新冠肺炎雖然影響廣泛，但電競產品與智慧辦公室將逆勢成長。宅經濟當道，電競遊戲需求增高，群光的電競鍵盤及電競筆電電源將可受惠。近幾個月來，國際間商務出差大幅減少，但是商務溝通市場商機無限，傳統電話會議將轉變為視訊會議，群光擁有多年紮實的影像模組製造實力，已多年蟬聯全球筆電影像模組市占第一名，將可望受惠於智慧辦公室商機。

群光深耕智慧家庭多年，為國際級Tier-One客戶提供製造解決方案。法人表示，去年群光智慧家庭營收成長21%，大幅超越PC相關營收的成長，顯示開拓非PC領域有成。法人認為，群光的智慧家庭影像產品與電源產品，今年將繼續成長，而且將增加更多來自不同區域的Tier-One客戶，推升產品營收繼續擴增。

法人認為群光在PC相關產品，例如鍵盤、電源、影像模組等全球市占率第一，經營體質穩健，而在非PC產品，例如智慧家庭以及電競產品，成長動能強勁，今年營收可望繼續向上攀升，再創高點。

(時報資訊)