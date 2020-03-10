蘇玥潔公開抗菌草本皂成分，包括香草植物「左手香」、多種油品及精油等。（王文吉攝）

蘇玥潔公開「左手香」草本皂製程，將氫氧化鈉加進左手香汁液攪拌。（王文吉攝）

手工皂油品必須加熱40至50度。（王文吉攝）

含有左手香的氫氧化鈉液體，與油品混合，過程產生皂化反應。（王文吉攝）

添加茶樹、尤加利、檜木、花梨木等抗菌效果的精油。（王文吉攝）

手工皂成形切塊後，蓋上皂章即可出貨。（王文吉攝）

「左手香」草本皂成分天然，標榜溫和不咬手。（王文吉攝）

橄欖油來自義大利、西班牙，手工皂業者擔心油品斷貨。（王文吉攝）

噴酒精乾洗手太過刺激，溫和滋潤的手工皂熱賣。玥潔手工皂房平均每月製作100籃左右的母乳皂，過年前開始網路、電話陸續有陌生客詢問抗菌皂；蘇玥潔以草本植物左手香入皂，添加有抗菌效果的精油，經過晾皂熟成，近日陸續出貨，過年後開工至今訂單爆增20籃。

蘇玥潔公開「左手香」草本皂製程，首先混合可可脂、乳油木果、棕櫚油、椰子油及橄欖油等油品，利用鐵鍋加熱至40度；接著將氫氧化鈉加進左手香汁液攪拌，再與油品混合均勻，經皂化反應，形成濃稠液體，最後添加茶樹、尤加利、檜木、花梨木等抗菌效果的精油。

玥潔手工皂房以代工母乳皂打響名號，因應「防疫洗手」需求，推出「左手香」草本皂，過年後訂單爆增20籃。蘇玥潔表示，以前都是接熟客訂單，最近增加零售，且指定防疫洗手用途，她利用左手香入皂，經過晾皂熟成、退鹼過後，對肌膚溫和無負擔，近日陸續出貨。

蘇玥潔強調，手工皂不含硬化劑、起泡劑等添加物，成分天然，可以用來清潔手部、身體、臉部，也不像酒精會刺激皮膚；但手工皂原料近年價格波動較大，日前澳洲大火，尤加利精油暴漲25％，而橄欖油生產國如義大利全國封城、西班牙疫情嚴重，擔心油品會斷貨。

(中時 )