台水公司第四區處指出，該處為配合台中市政府水利局於南區建成綠橋「台中市綠川(信義南街至大明路)汙水截流及環境復原計畫工程」，辦理該路口管徑500公釐管線遷移改接工程停水，以利截流設施之設置。

台中市東區、南區部分區域，將於3月17日上午9時起至3月18日上午5時止，停水(含減壓)計20小時，停水用戶數200戶、水壓降低用戶數9,500戶，合計影響戶數9,700戶，請民眾事先儲水備用。

第四區處表示，停水及降壓區域範圍：【停水區域】(學府路以東、國光路以西、仁義街以北、忠孝路以南)；南區：德義里。【降壓區域】(五權南路以東、大智路以西、興大路及仁和路以北、復興路以南一帶及鄰近巷弄)；南區：江川里、積善里、長春里、新榮里、城隍里、德義里、國光里、長榮里。東區：東興里、振興里、新庄里。

第四區處強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復正常供水時間會較延遲。

(中時 )