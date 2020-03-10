「這次不用偷看漫畫─臺灣漫畫展」以臺灣特色景點與美食為主題，展出漫畫、漫畫製作過程、手機版條漫等。（員林家商提供／吳建輝彰化傳真）

員林家商校長陳定宏也與二次元社學生cosplay漫畫角色，一同推廣台灣漫畫。（員林家商提供／吳建輝彰化傳真）

臺中市漫畫從業人員職業工會，從今天起至4月6日，邀請國內14名漫畫家，在彰化縣員林市員林家商圖書館藝廊展出，「這次不用偷看漫畫─臺灣漫畫展」以臺灣特色景點與美食為主題，展出漫畫、漫畫製作過程、手機版條漫等，也準備cosplay服裝供參展民眾拍照，讓人彷彿置身在漫畫世界裡。

台灣漫畫最早可追逤至日治時期，本土漫畫家受到日本漫畫影響，除了模仿也繪製屬於台灣地方特色的漫畫，但台灣漫畫發展至今，普遍消費者還是喜愛日本漫畫，使得台灣本土漫畫家沒有足夠的舞台，此次在學校老師的牽線下在學校展出，而展覽配合疫情，提醒民眾到校需要配合體溫量測與口罩配戴。

活動期間由員家幼保科學生擔任導覽志工。（員林家商提供／吳建輝彰化傳真）

此次展覽推手員林家商教師會理事長梁榕薇老師說，普遍學生都喜愛國外漫畫，但國內其實有許多優秀的本土漫畫家，她在彰化彰化生活美學館擔任導覽志工，恰巧看到工會在美學館的展覽讓她大為驚豔，決定要讓學校師生都能欣賞到優質的台灣本土漫畫。

臺中市漫畫從業人員職業工會理事長洪育府說，漫畫是生活化的，存在你我的各個角落，包括教科書、飲料包裝、手機貼圖等，無所不在，他籌創工會希望能凝聚大家的經驗與力量，在面對台灣的市場與漫畫產業，不必再單打獨鬥，能以團體的力量分進合擊，讓台灣漫畫得以傳承下去。

(中時 )