基隆火車站周遭燈光昏暗車禍頻傳，市議員點亮周遭確保安危。（吳康瑋攝）

基隆火車站周遭燈光昏暗車禍頻傳，市議員點亮周遭確保安危。（吳康瑋攝）

基隆火車站周遭燈光昏暗車禍頻傳，市議員點亮周遭確保安危。（吳康瑋攝）

基隆火車站周遭部分路段LED燈照明不足，晚間昏暗容易造成視線不良日前也發生過數起車禍，而基隆市議員宋瑋莉於9日前往會勘，並建請基隆火車站回報給台灣鐵路局，讓原本的路燈更加明亮，減少因燈光昏暗影響行車安全的可能性。

宋瑋莉現場邀集台灣港務股份有限公司基隆港務分公司、交通部公路總局台北市監理所基隆監理站、基隆市政府工務處、基隆市政府交通處、基隆市警察局交通隊、第一分局一同勘驗，並指出，在基隆火車站其中一側的北站路幅狹窄，尖峰時刻易造成車水馬龍，她建議相關單位以「增設限時不能迴轉交通號誌」或「通盤檢討增設禁止迴轉號誌」的方式，來確實降低用路人與車輛發生交通事故的機率。

台鐵當局也回應將會回去檢討燈光不明亮問題，並研討以何種方法可以確切解決這個區域頻傳車禍的問題，並誓言將會改善車站周邊的燈光昏暗，宋瑋莉也強調，必須將基隆火車站周圍整個點亮，以確保用路人的安全。

(中時 )