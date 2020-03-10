面對全球股市在新冠肺炎疫情衝擊下的恐慌情緒，投信投顧公會理事長張錫10日表示，「全球低利和台股高殖利率的優勢，看好台股未來十年的表現！」

張錫表示，全球利率持續1％左右的情況將成為常態，市場資金勢必尋求有收益的市場，台股擁有全球各市場沒有的高殖利率優勢，將會是未來吸引資金進駐的最大誘因。至於短期的新冠肺炎疫情，張錫認為回顧過去歷史，這只是短線的影響，隨著疫苗、用藥越來越快問市，投資應回歸市場基本面，台股企業的獲利持續成長，尤其未來的5G、IOT的大餅台灣企業都會參與，加上中美貿易戰後資金回流的效應，台股都沒有過度悲觀的理由，甚至因為疫情造成短線的超跌都是長線絕佳的買點。

而近期油價的重挫，張錫表示，這對消費者來說是好事，美國總統川普則祭出最有效且最直接的降稅措施來救市，短期來看，市場的重挫都是因為恐慌性的心理造成的，投資人應理性的尋求中長線買點，擔心市場波動的可以定期定額台股基金的方式來因應。張錫強調，放眼全球，台股是最好的投資標的，台股再好十年絕對沒有問題。

(工商 )