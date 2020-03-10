保二總隊刑事警察大隊，年前執行「大掃櫥專案」查獲各式各樣仿冒精品，如時下最夯的角落生物都有。（黃國峰攝）

保二總隊刑事警察大隊，年前執行「大掃櫥專案」查獲各式各樣仿冒精品，其中勞力士手錶只要790元保證夾取，明顯是假的。（黃國峰攝）

選物販賣機（夾娃娃機）低成本特性，在近年來掀起風潮，但保二總隊刑事警察大隊查第二隊接獲多起檢舉，指出不少仿冒精品被擺入入娃娃機內，員警也到各大商圈探訪，發現年前有增多趨勢，於是成立「大掃櫥專案」，總計查獲26家選物販賣機業者有販售仿冒商品之情形，並查獲仿冒商品總計1萬2千餘件。

警方指出，專案行動從去年12月底開始，員警針對中部地區，各大商場、夜市訪查，見有嫌疑物件，即自行投幣夾取，由於機台有標明保證取物290元至790元不等，但有些夾取物品如勞力士手錶，不用猜也知道是膺品，但警方仍將夾取物品送原廠鑒定，直至 今年二月底共查獲26家業者有販賣仿品的行為。

警方表示，查獲1萬2千餘件商品中，涵蓋運動品牌NIKE、ADIDAS、UA、FILA、CASIO、國際精品LV、CHANEL、DIOR、勞力士手錶、星巴克、時下夯物角落生物、寶可夢、hello kity等各品牌皆有，還有星巴克外帶杯、吊飾、公仔等琳瑯滿目。

警方指出，26名涉案者涵蓋學生、家庭主婦、上班族等，多表示是為了增加收入而涉險，到案後才表示悔不當初卻已來不及，皆以違反商標法案移請地方檢察署偵辦，可能處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。

警方呼籲，請民眾千萬不要以身試法，並宣示政府保護智慧財產權，打擊不法之決心，定將持續深入擴大追查相關進口及製造商，以確保商標權人及消費者之權益。

(中時 )