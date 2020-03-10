台中市府關切居家隔離民眾身體狀況，物資也獲來自民間愛心，慈濟基金會贈1100份「安心祝福包」、味丹企業挹注3000袋泡麵，還有台中市愛心食物銀行也捐出防疫包資源。（盧金足攝）

居家隔離的民眾，除了關切身體狀況，物資也獲來自民間的愛心，慈濟基金會捐贈1100份「安心祝福包」、味丹企業挹注3000袋泡麵，提供台中市居家隔離及檢疫民眾使用，市長盧秀燕10日表揚民間單位的愛心義舉，感謝響應政府防疫工作，防疫包內還有愛心祝福卡、平安吊飾等，減少隔離或檢疫民眾的恐慌。

盧秀燕表示，味丹是食品公司，提供泡麵，加上社會局的物資，構成安心關懷物資；慈濟除提供食品，提供心靈書籍、平安吊飾，防疫除了政府，也需要民間、社團一起來幫忙，感謝慈濟跟味丹的愛心義舉，她代表市民及市府謝謝他們參加防疫工作。

市府指出表示，證嚴上人關心居家隔離者的健康，由慈濟基金會首批捐贈1100份「安心祝福包」，內容物相當豐富，分為營養、保健和心靈祝福3大品項，品項包含大包五穀粉、香積飯、淨斯口糧、能量飲、素香鬆、靜思語、靜思人生系列書籍、愛心祝福卡、平安吊飾等。

味丹企業提供泡麵3000袋，每袋5包泡麵，加上市府調度愛心食物銀行物資600份，包括豆豉燒鰻、八寶粥、肉燥泡麵，陸續發送至各區公所，提供居家隔離與檢疫者使用。

(中時 )