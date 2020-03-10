二次武漢包機即將成行，國民黨文傳會代理主委王育敏表示，新冠肺炎疫情爆發後，千餘名滯留武漢的台灣鄉親殷殷期盼能儘快返台，如今兩岸當局同意由華航及東航共同執飛任務是好的開始，國民黨希望雙方能秉持以人民需求為依歸，持續善意的溝通，建立有計劃性的安排，儘快完成接送台灣鄉親返台的工作。

今年2月3日首架武漢包機返台後，經過36天的等待，四百餘位台灣鄉親終於可藉二次武漢包機回台。王育敏表示，兩岸協商能突破僵局，讓我方檢疫、醫護人員赴陸進行篩檢工作，也同意華航及東航共同執飛任務，是多數國人所樂見。

王育敏也呼籲，仍有600多位台灣鄉親滯留武漢，包括學生們返台就學的權益應該受到重視，期盼兩岸間能維持善意的溝通協商，不要讓剩下滯留武漢的台灣鄉親繼續遙遙無期的等待，希望能建立有計劃性、制度性的規劃，妥適安排台灣鄉親們早日回台。

王育敏也提醒防疫單位，落實武漢返台鄉親們的檢疫措施，做好隔離照護的規劃，讓兼顧人道之餘，也能確實完成防疫的工作。

(中時 )