小熊玩水畫面曝光。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

小熊玩水畫面曝光。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

繼日前爬樹玩耍後，廣原小熊玩水照曝光！在這波寒流前，台東的天氣其實很炎熱，在野訓場內的Mulas雖然天天躲在樹蔭下，但還是不敵炎熱天氣，跑去到較沒有遮蔽物的水池邊活動，自動相機也拍下Mulas小熊玩水照片，模樣超級可愛。

由於過於空曠的空間缺乏遮蔽，野生動物通常會避免在這樣的環境中活動，因此Mulas小熊剛開始也是小心翼翼地接近水池邊，快速地喝幾口水就一溜煙跑開，不敢多做停留。

隨著Mulas小熊逐漸熟悉野訓場的環境，似乎也提升了自信心，雖然在非必要的情況下仍然不常走出森林，但在水池旁停留的時間也逐漸提高了，但如此謹慎的行為也是照養人員樂見的。

台東林管處表示，回到台東邁入第3週，自動相機拍到Mulas小熊下水池泡水的珍貴畫面！大水池讓Mulas可以全身泡在水池內，順便連頭都一起塞進水裡，上岸後還不忘在鏡頭前把水甩乾淨，再悠悠地走出鏡頭外，看得讓人暑氣全消。

(中時 )