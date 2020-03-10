繼日前爬樹玩耍後，廣原小熊玩水照曝光！在這波寒流前，台東的天氣其實很炎熱，在野訓場內的Mulas雖然天天躲在樹蔭下，但還是不敵炎熱天氣，跑去到較沒有遮蔽物的水池邊活動，自動相機也拍下Mulas小熊玩水照片，模樣超級可愛。
由於過於空曠的空間缺乏遮蔽，野生動物通常會避免在這樣的環境中活動，因此Mulas小熊剛開始也是小心翼翼地接近水池邊，快速地喝幾口水就一溜煙跑開，不敢多做停留。
隨著Mulas小熊逐漸熟悉野訓場的環境，似乎也提升了自信心，雖然在非必要的情況下仍然不常走出森林，但在水池旁停留的時間也逐漸提高了，但如此謹慎的行為也是照養人員樂見的。
台東林管處表示，回到台東邁入第3週，自動相機拍到Mulas小熊下水池泡水的珍貴畫面！大水池讓Mulas可以全身泡在水池內，順便連頭都一起塞進水裡，上岸後還不忘在鏡頭前把水甩乾淨，再悠悠地走出鏡頭外，看得讓人暑氣全消。
(中時 )
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