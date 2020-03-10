疫情衝擊下百業蕭條，新北市勞工局推出三大方案，協助受疫情影響的勞工度過難關，除了釋出時薪158元的短期就業職缺，供遭資遣的勞工暫時性補貼外， 若因防疫隔離或疫區出差，衍生的勞資糾紛等，勞工局將提供免費律師代理服務，協助勞工解決紛爭。

新北市勞工局表示，勞工若因疫情遭資遣、離職，就業服務站將釋出短期性職缺，時薪158元，每月22個工作天、不超過176小時，每月工作津貼最高2萬7808元，主要在市府勞工局內進行短期間的工作，最長可擔任6個月。

勞工局就業服務處說明，該短期性職缺過去僅開放弱勢族群申請，這次因應疫情影響擴大辦理，減緩疫情帶來的衝擊，期間將持續媒合適當工作，協助失業勞工早日重返職場。

新北市勞工局表示，即日起除了弱勢勞工可透過義務律師擔任代理人，協助解決紛爭，因防疫隔離或疫區出差衍生的工資爭議，或遭裁員、解職的勞資糾紛，可向勞工局申請律師擔任勞工代理人，陪同勞工參與勞資爭議調解，協助解決勞資糾紛。

此外，勞工局今年首度開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，特別將2月底前因防疫提供勞工友善家庭措施的企業納入獎勵範圍，其中包括給予有新防疫假的雇主與企業，經審核通過，每項獎勵措施給予1萬元。

勞工局長陳瑞嘉強調，勞工局非常重視疫情對勞動權益的影響，並超前部署提出綜合性措施，包含提供失業勞工最長6個月的短期就業機會、指派義務律師協助勞工針對疫情所生勞資爭議進行調解，希望能減緩疫情對勞工的衝擊，保障勞工生活。

(中時 )