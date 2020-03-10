金鳳廳重現人潮，到午餐結束時許多餐點都被掃光了。（黃琮淵攝）

疫情推動提前改建，六福客棧將於5月底熄燈，其中以粵菜、港飲為主的金鳳廳，則提早在3月底謝幕。昨日消息傳出之後，訂位電話瘋狂湧入，讓金鳳廳見到許久不見的客滿榮景，目前剩下週一到週四中午還有位，晚間及例假日都已客滿，得現場排隊拚運氣。

六福客棧表示，昨天消息一出來後，就有不少老客戶電話湧入，有的是要訂房，希望重溫當年與六福客棧的「初體驗」，還在櫃臺跟服務人員聊起天、回憶過去，「怎麼這麼可惜，要拆了喔？」，飯店人員也溫馨回應，「對啊，飯店也舊了嘛！」

金鳳廳提前在3月底謝幕，昨天預定電話已經被打爆，不少人電話打不進去，乾脆直接到現場候位，今天午餐時間因為客滿，廳外聚集超過20組候位客人，重現當年金鳳廳的風光，六福更緊急調派其他部門服務人員，要好好地服務老客人到最後一天。

六福客棧因危老案通過，將進行後續改建，金鳳廳將營業至即日起推出499元港點吃到飽，獲得熱烈迴響，當然也可選擇單點菜色，一起回味客棧經典。

六福客棧即日起至5月31日止，雙人連續入住2晚或同日入住2間標準客房，只要2,666元，平均每人每晚只要667元，還有豐富的自助早餐，千元有找超划算。另外，六福客棧同一期間也推出「好客再聚消費滿額抽獎活動」，最大獎項為台北六福萬怡酒店卓越客房雙人住宿券，獎項價值高達13,860元。

(中時 )