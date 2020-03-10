協商已多時的第2班載運武漢台胞返台專機在10日中午起啟，這次是由中華航空派出空中巴士A330-300型客機執飛，原本預計是中午12時起飛，但因先前作業與檢疫準備做最後確認，延後到13時05分才從602接駁機坪後推，13時16分起飛，前往武漢，延後了超過1個小時，也可能會影響晚間抵台時間。

中華航空派出機身編號B-18360的A330-300型客機當作專機赴武漢，機內共配置了307個座位，飛機在上午10時，就由拖車拖行到桃園機場外機坪的602接駁機坪整備、加油，並等待晚間接回武漢台胞時，要使用的防護衣、口罩等檢疫物資陸續運抵，由桃園航勤地勤人員裝載上機。

專機原本規畫在中午12時起飛，機組人員在11時登機，展開飛行前準備及檢查作業，但將近下午13時，才看到衛福部派出的檢疫官及醫護人員陸續登機，等到所有人員登機後，專機在13時16分起飛。

據指出，中華航空派遣3名前艙機師，以及8名後艙空服員服勤。另外，衛福部檢疫官及醫護人員有13名，包括小兒科、婦產科等專科醫師，在抵達武漢時，會對返台的台胞展開檢疫作業後，全程監控台胞身體狀況，跟隨台胞一起返台。

因為專機出發時間延後了1個多小時，原訂晚間8時15分返抵桃園機場的時間，可能也會作業與檢疫的時間隨著延後。

(中時 )